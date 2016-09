'Je kunt een koe best wat leren'

Origineel

Het publiek lijkt de koeienact ook op prijs te stellen. ,,Het is weer eens wat anders. Koeien verwacht je niet zo snel te zien in het circus'', zegt één van de bezoekers. Onder luid applaus verlaten de beesten de piste om plaats te maken voor de volgende act.



Een publiekstrekker is de act vooralsnog niet. De meeste jonge bezoekers komen toch voor de paarden of acrobaten. ,,Het is een originele act die nog niet zoveel te zien is in de circuswereld. Door het verbod op wilde dieren in het circus werden we ook gedwongen om met iets nieuws te komen. Dat is ons gelukt'', zegt Knie trots. ,,Veel mensen denken dat koeien domme beesten zijn, maar ze zijn echt intelligent. Ze kunnen niet zulke ingewikkelde kunstjes als paarden, maar ze zijn goed te trainen'', aldus de circusbaas.



De dieren komen uit Nederland en worden sinds een jaar getraind door Knie. ,,Toen ik begon met het dresseren van de act waren de koeien allemaal 2 of 3 jaar oud. Dat is de perfecte leeftijd om de dieren ook daadwerkelijk wat te kunnen leren. Als ze 4 jaar oud zijn is het al te laat. Het is net als met mensen eigenlijk. Jong geleerd is oud gedaan.'' Het is daarnaast ook belangrijk dat de leeftijd van de dieren dicht bij elkaar zit. ,,De koeien hebben dan hetzelfde niveau wat intelligentie betreft. Dat is nodig om de act tot een geheel te kunnen maken.''