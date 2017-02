Jonge keepers: 'Het voelt fijner met helm'

Lotax blijft Dordts, ondanks overname door Ameide

7:00 Hoewel het Dordtse taxibedrijf Lotax is opgekocht door Taxi Wegman uit Ameide behoudt het zijn Dordtse identiteit. Dat zegt directeur Cassander Wegman. Hij zoekt de nieuwe uitvalsbasis voor chauffeurs en taxi's daarom ook weer in Dordrecht. ,,Het was triest geweest als Lotax kapot was gegaan.''