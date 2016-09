Justitie: 'V. doet of dood Tygo een ongeluk was'

Impact

Tijdens de rechtszaak tegen V. gaf zijn ex-vrouw, en tevens moeder van Tygo, gisteren als eerste een verklaring over de impact van de dood van haar kind. ,,De identificatie van je eigen kind is hartverscheurend'', zei ze, terwijl V. met gebogen hoofd luisterde. ,,Het beeld van Tygo die ligt opgebaard. Met blauwe plekken op zijn gezicht en in zijn hals. Ik wilde hem knuffelen en vasthouden en beschermen. Maar toen ik zijn handje beetpakte, was alle leven eruit. Het speelse was niet meer voelbaar. Niets is erger dan de dood van je kind. Pijn, verdriet en het dagelijks gemis. Je hebt het kind-zijn in onze dochter volledig verwoest'', richtte ze tot slot haar pijlen op haar ex. ,,Hij is door jou, zijn vader, gedood. Wij hebben levenslang gekregen.''



Badkuip

De 35-jarige man bracht zijn zoontje op 20 oktober om in de badkuip van zijn huis. V. zegt dat hij handelde in paniek, maar justitie spreekt van moord en eist 14 jaar cel.



V. liet het 6-jarige dochtertje hulpeloos achter na zijn daad. Eerder had hij het kind ook een slaappilletje, temazepam, gegeven maar dat spuugde zij uit. Voor een poging tot moord op zijn dochter vroeg het Openbaar Ministerie om vrijspraak, ook omdat hij haar na Tygo niets meer aandeed.



Bandopname

Het meisje was niet bij het proces tegen haar vader aanwezig, maar een familielid las wel haar slachtofferverklaring voor. Eerder vroeg de familie tevergeefs om een bandopname met haar stem af te spelen. De rechters verboden ook T-shirts met de opdruk van Tygo, zijn portret in een lijst werd wel toegestaan.



,,Ik haat hem heel erg'', klonk het relaas van het meisje, dat urenlang in het huis was met het dode lichaam van Tygo. Ze ging meermaals kijken, maar dacht dat hij nog sliep. Ze wachtte van 10.00 tot 17.00 uur voor de nieuwe vriendin van V. thuiskwam en het ventje vond. ,,Ik wou dat hij niet bestond en dit niet had gedaan. Ik vind het helemaal niet fijn dat hij Tygo heeft gedood. Waarom doet hij zoiets? Het is niet eerlijk.''

Volgens de moeder wil haar dochter niets meer met V. te maken hebben. Daarom wordt ook haar achternaam veranderd in die van de vrouw.



Spijt

Kort erna eiste justitie 14 jaar cel voor moord. ,,Gedachten en zoeken op internet zijn nog geen plannen'', vond de advocaat van V. ,,Er is niets waaruit je kunt afleiden: 'dit ga ik doen'.De aanklager weerlegde dat. ,,Niet alleen een perfecte moord is een moord. Ook eentje die rammelt of waar je achteraf spijt van hebt.''

Dat laatste heeft V. sowieso, stelde hij gisteren met gebroken stem en tranen. ,,Ik wou dat ik het allemaal kon terugdraaien. Ik vind het heel erg wat ik gedaan heb. Het had nooit mogen gebeuren.''