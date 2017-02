Koningin Máxima opent tentoonstelling koninklijk behang in Dordrechts Museum

Bestelbus te water in Bleskensgraaf

9:21 Een automobilist is vanochtend op de Wervenkampweg (N214) in Bleskensgraaf het water ingereden. Dat gebeurde om 6.45 uur. De bestuurder van een bedrijfsbusje reed volgens de politie 'rechtdoor over de rotonde', die hij, mogelijk door de mist, over het hoofd had gezien.