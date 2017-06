Lennon (7) bedankt kinderarts die mede zijn leven redde

Door problemen bij de bevalling in 2010 in het ASz in Zwijndrecht was personeel genoodzaakt om een spoedkeizersnede toe te passen. Het kindje zag er volgens het ziekenhuis ‘bleek en slap’ uit en had ‘praktisch geen hartactie of ademhaling’.



Eenmaal bijgekomen door het bezoek van Lennon kon Sas zich het voorval in 2010 herinneren. ,,Lennon deed het eerste uur praktisch niets en moest worden beademd en gekoeld’’, zei hij.



Na de opvang door de kinderarts ging Lennon met twee klaplongen met spoed naar het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. Na drie dagen kon hij weer terug naar de vestiging van het ziekenhuis in Dordrecht. ,,Hij knapte daarna snel op. Maar je weet nooit zeker hoe lang er zuurstoftekort is geweest en of er blijvende schade is.’’ De kerngezonde jongen voor zijn neus was het bewijs dat hier geen sprake van is geweest.