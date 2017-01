Leon maakt kunst van tandpasta in zijn cel

Eenmaal vrij besloot Celik zijn maat Leon te helpen. ,,Ik heb een simpel websitetje gemaakt. Justitie vindt het minder leuk, maar ze kunnen er niets tegen doen.''



Cement

Van Es werkte in de bajes als schilder toen het plan ontstond. Tandpasta die op de gevangenismuren zat, moest hij er afsteken en hij ontdekte toen dat het spul keihard is. ,,Het leek wel cement.'' Hij sloeg in zijn cel aan het verzamelen en mengde de oude tandpasta met sigarettenas en zand van de luchtplaats. Ook met theebladeren, vogelzand en koffiedroes wordt gebouwd en vermengd. ,,Ik zat in een warme cel waar het misschien wel 37 graden was. En ik dacht aan de Noordpool. 'Lekker koud daar'. Toen heb ik van tandpasta en papier een iglootje gemaakt. Het was mijn eerste werkstuk. Ik verbaasde me hoe goed het was gelukt. Vandaar uit is de kunst langzaam gaan groeien'', schrijft Leon op jailart.nl.



Volgens Leon is het monnikenwerk. Het kostte hem een paar maanden om in zijn cel het Huisje van Dordt te maken, en hij creëerde met tandpasta meerdere Anton Pieck-achtige bouwsels geïnspireerd op het aardbevingsgebied in Groningen als gevolg van de NAM.

Groninger Van Es maakte ook een tafereel van een omgekeerde kerk en een toren die hij twister noemde. Ze kosten 5000 euro. Ook verzamelde hij klaagbriefjes van medegevangenen die hij in een zelfgebouwde muur stopte. ,,Zo ontstond de Klaagmuur'', zegt Murad Celik. ,,Er zit echt een symboliek in.''



,,Ik ben van mezelf creatief, maar omdat crea wegbezuinigd is in de gevangenis, ben ik met tandpasta gaan experimenteren. Ik koop ze in de gevangeniswinkels, de tubes zijn 25 cent. Of ik vraag wat aan de bewaarders. Ik doe er positieve dingen mee en ze gunnen het me ook. Ik heb al veertig stukken gemaakt.''



Niets verkocht

Dertien maanden zit hij al vast en hij hoopt in maart weer een vrij man te zijn. Met de kunst wil hij zeker doorgaan. ,,Ik probeer maatschappelijk betrokken te blijven en heb met mijn kunst ook een boodschap. De drie projecten die ik maakte over de aardbevingen door de NAM in Groningen zijn om de Groningers een hart onder de riem te steken. Ja, ik ben een lul omdat ik domme dingen heb gedaan, maar ik ga nu iets positiefs doen.''