'Lucky shot' op iPhone gaat de hele wereld over

Het kiekje dat Peter Paul van der Hout maakte, hangt op dit moment op zeker tien plekken in de wereld: China, Engeland, Mexico, Canada, Japan, Frankrijk, India, Italië, Zuid-Korea en de Verenigde Staten. Op de afbeelding staat zijn handtekening: by Peter Paul H. ,,Toch wel heel leuk'', zegt de Dordtenaar, vooral bekend als eigenaar van platenzaak Velvet. Van der Hout maakte de foto tijdens een bezoekje aan Zutphen in december. ,,Op dinsdag maken mijn vriendin en ik vaak stedentripjes. Dit keer was het Zutphen.''



Lichtkunstwerk

Eenmaal uit de trein, liepen de twee door de nieuwe Marstunnel. In de tunnel hangt het lichtkunstwerk van Herman Kuijer: duizenden lampjes in honderden armaturen. ,,Ik liep achter mijn vriendin en de lampen veranderden steeds van kleur. Dan waren ze paars en dan weer geel. Ik maakte daar een foto van.''



Kleuren

Voor het plaatje gebruikte Van der Hout zijn smartphone Apple Iphone 6s. Al zijn foto's worden daarmee automatisch naar de populaire applicatie Flickr gestuurd, waar heel de wereld ze kan zien. Enkele maanden later ontving Van der Hout een mailtje van het reclamebureau van Apple. Of ze zijn foto mochten gebruiken voor een wereldwijde reclame voor de iPhone 6. ,,Ze hebben van over heel de wereld 70 foto's er uit gepikt. Ik denk vanwege de kleuren om te laten zien hoe goed die er uit komen met deze camera. Want ik heb er wel 10.000 foto's op Flickr staan en deze zou voor mij op plek 7200 hebben gestaan.''



Is Van der Hout nu door zijn 'lucky shot' ook een rijk man? ,,Haha, ik heb er 450 pond voor gekregen. Ik heb het nooit voor het geld gedaan. Bijzonder dat je foto overal hangt, toch?''