Man beroofd van fiets

'Gelijke kansen voor ieder Dordts kind'

15 april De Dordtse wethouder Peter Heijkoop ziet elke dag in de klas van zijn zoon het belang van de aanpak van achterstanden. Met een brandbrief aan informateur Edith Schippers hoopt hij de bezuiniging daarop van tafel te krijgen. ,,Die is desastreus voor kinderen die toch al kwetsbaar zijn, omdat ze in armoede opgroeien.''