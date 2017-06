Man in Strijen aangehouden voor schieten in voortuin

Huisarts berispt door tuchtcollege voor falen bij kankerpatiënte

18:15 Huisarts R. de Jong uit Heerjansdam is in een beroepszaak door het medisch tuchtcollege hard op de vingers getikt. Hij heeft een berisping gekregen. De arts is volgens het Centraal college ernstig tekortgeschoten in het leveren van passende palliatieve zorg aan een patiënte met terminale kanker. De klacht is ingediend door haar man. De vrouw is zelf inmiddels overleden.