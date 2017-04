Marco Boogers maant FC Dordrecht-aanhang tot kalmte

Het waren taferelen die deden denken aan het supportersoproer van de afgelopen weken bij NEC. Met Marco Boogers in de rol van de (inmiddels in Nijmegen ontslagen) trainer Peter Hyballa, in een poging om de onrust weg te nemen.

Boogers, met de spelersgroep achter zich, hoorde de supporters aan en riep op tot kalmte. ,,Vorige week waren we met elkaar uitgelaten toen we een punt haalden in Groesbeek en dook hij (wijzend op aanvoerder Mawouna Amevor, red.) tussen de aanhang. Dat gaat volgende week weer gebeuren als we ons veilig spelen bij FC Den Bosch. Ik hoop dat jullie met elkaar achter de spelers gaan staan, want we moeten met elkaar nu gefocust zijn op die laatste wedstrijd. Mocht het daar toch fout gaan, dan mag er altijd nog kritiek losbarsten.’’ Die monoloog werd beantwoord met een steunbetuiging aan de spelers en Boogers, waarmee de onrust was weggenomen.