Medewerker milieustraat moet gevonden geldschat teruggeven

Het geld werd begin maart door de medewerker van HVC gevonden in vier enveloppen die in een printer zaten. De printer was door een onbekend persoon naar de milieustraat in Hendrik-Ido-Ambacht gebracht.



Rechter

Toen de werknemer van HVC het geld vond, deed hij hier aangifte van bij de gemeente Zwijndrecht, gaf wat geld aan een collega en maakte er melding van bij zijn werkgever. Die vond toen dat zij recht had op het geld. Omdat de werknemer het geld niet wilde afgeven, sleepte HVC hem voor de kantonrechter.



Eigenaar

De rechter concludeerde destijds dat de eigenaar van het geldbedrag waarschijnlijk niet bewust het geld naar de milieustraat had gebracht. De printer werd dus wel eigendom van HVC, maar niet van het geld. ,,Als je iets hebt gevonden, is het pas na een jaar écht van jou," zegt de advocaat van de vinder, L.G.M. Delahaije. ,,Het risico is nu dat veel mensen gaan roepen dat het geld van hen is."



Teruggeven

De Haagse rechter, waar de zaak na hoger beroep terecht kwam, is het daarmee echter oneens. Volgens het gerechtshof is het namelijk 'puur toeval dat juist deze medewerker die printer demonteerde. Elke andere medewerker van de milieustraat met dezelfde opdracht zou de enveloppen ook hebben aangetroffen.' De medewerker moet het geld nu dus alsnog teruggeven.