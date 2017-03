Minuut stil op voetbalvelden voor Diego

Diego voetbalde zelf bij vv Wieldrecht. Die club houdt voorafgaand aan alle wedstrijden een minuut stilte om de jongen te herdenken. Zo ook bij leeftijdsgenoten van de overleden Diego.



Tegenstander van het team J011-6, Heerjansdam, heeft bloemen meegenomen om steun te betuigen aan de club. Vanmiddag speelt het eerste team van Wieldrecht met rouwbanden. De wedstrijd van het team van Diego werd afgelast.



Het eerste elftal van GSC/ODS is vanmiddag bij de uitwedstrijd in Groot-Ammers een minuut stil. Diego's vader, die in voorlopige hechtenis zit in verband met de zaak, speelde bij die club.