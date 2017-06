Mooi niet chagrijnig te krijgen

Ook een hapje eten is door al het voorgaande gedoe op dit wat late tijdstip geen probleem. Alleen een dessert komt er niet meer van. Soit. Die Dudoktaarten kenden we toch al. Het siert Villa on the Beach dat het zoveel mogelijk business as usual is.



Aangenaam

Het eten is dat ook, in die zin dat de kaart voor het leeuwendeel bestaat uit strandtentklassiekers als tomatensoep, salades, kipsaté en scampi's. De Hoekse uiensoep valt daartussen in positieve zin op. Die wordt geserveerd ín huisgemaakt brood. Over het exacte huisvlijtgehalte kunnen we een boompje opzetten, maar feit is dat de soep aangenaam zacht van smaak is. Het bolletje brood dient gelukkig niet louter als servies, maar blijkt ook prima te eten.



Dat kunnen we niet zeggen van de carpaccio. Het rundvlees heeft weinig smaak en wordt ook nog eens weggevaagd door dikke vierkante plakjes fantasiekaas die in enorme hoeveelheden over het vlees zijn gestrooid. Het laat een plastic nasmaak achter in onze mond.



De hoofdgerechten hebben we met hetzelfde wisselende succes gekozen. De gebakken zalmfilet is prima: lekker sappig van binnen en de dillepesto zorgt voor een frisse en kruidige toets. Frieten en mayo zijn in orde. Het gegrilde halve kippetje daarentegen ontstijgt met zijn schreeuwerige kant-en-klaar-marinade het snackbarniveau niet. En die Calvédressing op de salade zal misschien veel mensen blij maken, de culi-politie rekent het echt niet goed. ,,Jaaa... het is een raar avondje'', beaamt de kortgebroekte en goedgemutste ober bij het afrekenen. ,,Morgen staan op deze plek 9.000 man te dansen.'' Met de sfeer (Sfeerhoreca doet zijn naam eer aan) en bediening zit het wel goed in de villa, maar het eten is nog steeds niet iets waarvoor je graag terugkeert naar de kust.



Komt het ooit nog goed tussen lekkerbekken en Hoek van Holland? Of is de combinatie zon, zand en goede keuken simpelweg teveel gevraagd? Waar kan het wel, echt lekker eten aan de kust? Tips zijn welkom!