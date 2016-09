Mysterie opgelost: vrouwen op wegwerpkiekjes gevonden

Bas van der Rhee (23) uit Alblasserdam kocht de camera voor een euro bij een kringloopwinkel in Dordrecht. Toen hij het rolletje liet ontwikkelen was zijn nieuwsgierigheid gewekt. Koste wat het kost wilde hij de twee dames vinden die op de foto's te zien zijn. Ze zijn op vakantie met een rode Landrover en een witte poedel. Drinken een gezellig glaasje wijn aan de rand van een meer en luisteren naar oude platen op een platenspeler.



Een oplettende Papendrechtse zag de foto's voorbijkomen op onze website en herkende één van de vrouwen. De inmiddels 54-jarige Jacqueline Moulen wist niet wat ze hoorde toen bleek dat haar vakantiefoto's verspreid waren op het internet. ,,Wat ontzettend grappig dit, ik was die foto's eigenlijk straal vergeten", reageert ze. ,,En wat schattig dat die jongen de moeite nam om het rolletje te ontwikkelen."



Zoals Van der Rhee al vermoedde waren de foto's terecht gekomen in een verhuisdoos. ,,De rode Landrover heb ik niet meer. Ik heb wel nog een witte poedel, maar dat is inmiddels een andere", zegt Moulen lachend. De foto's zijn gemaakt tijdens een vakantie in Frankrijk, zo'n 20 jaar geleden. Met de vriendin met de blonde krullen heeft ze inmiddels geen contact meer. ,,Maar dit is wel een hele mooie reden om weer contact met haar te zoeken."