Op zoek naar avontuur zonder handrem

Perfect vel

Gelukkig kan er ook nog gejubeld worden. Aan de vleeskant kan mijn gezelschap bij het hoofdgerecht zijn geluk niet op met een prachtige magret de canard: malse eendenborst met een perfect, tot kleine krokante bergjes ingesneden vel. Top, al had de madeirasaus wat meer diepgang mogen hebben. Nu overheerst het zoet, maar dat komt wellicht door de puree van rode biet die zich met de saus mengt. Ter begeleiding verder nog smakelijke pommes anna; dunne schijfjes aardappel, in bouillon en wat room gegaard.



Ook aan de vega-kant juichen we als we in plaats van eend een royale portie geschaafde truffel op ons groentegerecht krijgen. Des te groter is de teleurstelling als we van die truffel nauwelijks iets ruiken, laat staan proeven. Verder is de 'zoek en vervang'-behandeling toegepast: haal het vlees er uit en leg er wat extra groenten voor in de plaats. In dit geval meer pommes anna, mooi geglaceerde witlof en puree van carotte des sables, een Franse wortel. Een keurig maar eentonig gerecht.