Familie wil opheldering over ritje met scootmobiel waarbij opa (82) nek brak

Terwijl een zwarte wagen over de Oudendijk richting het kruispunt met de Provincialeweg bij De Hoop rijdt, kijkt Debbie de auto na. Op 7 augustus was het ook een donkerkleurige wagen die haar opa min of meer van de smalle dijk duwde. Elke donkere wagen is nu voor haar verdacht op deze weg waar ze al enkele malen terug is geweest sinds het ongeval.



,,Bij mooi weer rijdt mijn opa altijd met zijn scootmobiel door de polder’’, vertelt Debbie. ,,Hij deed dat vroeger vaak met de fiets en kent de weg zodoende heel goed. Mijn opa woont samen met mijn oma in de Stadspolders; hij is haar mantelzorger. Die dag kwam hij terug uit de polder en reed terug naar het Dudokplein. Hier op de Oudendijk week een auto niet of onvoldoende uit, waardoor mijn opa in het prikkeldraad belandde.’’



Volgens Debbie kan haar opa zich nog herinneren dat de auto donkerkleurig was en het op de Oudendijk was gebeurd. Tegen zijn familie en de politie verklaarde hij later dat een fietsend stel hem erna, met hulp van anderen, uit het prikkeldraad had geholpen.