Oud-advocaat knoopt relatie aan met ex van 'moordvader'

Plots dook deze week een nieuwe advocaat op bij het proces tegen Remko V. voor de rechtbank in Dordrecht. De vader die in oktober de 4-jarige Tygo uit Heinenoord ombracht. De man had een vechtscheiding achter de rug en kreeg zijn zoontje en dochter (6) tijdens de herfstvakantie in huis. Na een mail van zijn ex op de bewuste ochtend flipte hij.



Paniek

V. gaf beide kinderen een pilletje temazepam, dat alleen Tygo doorslikte. Die raakte zwaar versuft en werd later werd door V. verdronken in de badkuip. Dat gebeurde in paniek, zegt V. deze week weer in de rechtbank. Moord, stelt justitie, die hem oorspronkelijk ook verdacht van poging tot moord op zijn dochter, maar daarvoor vroeg om vrijspraak. Het kind spuugde het niet dodelijke pilletje uit en werd achtergelaten toen V. na zijn dood vluchtte naar Frankrijk.



De oorspronkelijke advocaat van V. streed tot drie weken voor het belang van zijn cliënt. Maar ondertussen ontstond tussen hem en de (inmiddels) ex-vriendin van V. een romance. Ongeveer drie weken geleden liet V. de verdediging van de Dordtenaar vallen. Op de Facebookpagina's van die vrouw prijken vanaf 11 augustus foto's van het verliefde stel.



De vrouw was de eerste die de dode Tygo vond. Ze woonde samen met V. in de woning op het Frida Katz-erf. Het ventje lag ontkleed en met gekamde haartjes op zijn bed. Omgekomen door verstikking. Diens zusje zat uren voor de deur te wachten nadat V. was gevlucht en zei tegen de vrouw dat Tygo 'lag te slapen'.



Ongepland

De advocaat bevestigt desgevraagd zijn relatie met de ex van zijn oud-cliënt. ,,Heftig. Verrassend en ongepland'', reageert hij. ,,Maar dat moet je los zien van de rechtszaak. Zij heeft in de zaak zelf geen rol'', verweert de raadsman zich. Hij zegt de kwestie te hebben 'besproken' maar wil geen verdere vragen beantwoorden. ,,Elke verdere vraag raakt mijn geheimhoudingsplicht als advocaat.''



De orde van advocaten is verrast door het nieuws. De deken van de orde van advocaten stelt een onderzoek in naar de gang van zaken rond de rechtszaak van Remko V. ,,Uiterst ongelukkig. Dit moet eigenlijk niet gebeuren'', aldus deken Rob Meijer, die zegt niet op de hoogte te zijn gesteld door de hoofdofficier van justitie.



Meijer noemt het opstappen een 'logische consequentie', maar wil inzicht in de gang van zaken.