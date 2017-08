Ouders doen aangifte na 'ontucht' met kinderen

„In het belang van het onderzoek en betrokkenen hebben we geen ruchtbaarheid gegeven aan de aangiften’’, verklaart een woordvoerder van het OM. „Het onderzoek is nog niet klaar. Pas als het klaar is, zal de officier van justitie een besluit nemen. We houden de aangevers in elk geval op de hoogte.’’



Onzeker is zodoende nog óf het OM vindt dat er voldoende bewijs is tegen de verdachte, of dat de zaak wordt geseponeerd. Pas als justitie overtuigd is van de schuld van de man zal het de zaak voorleggen aan de rechter. Die bepaalt dan of de Dordtenaar schuldig is en welke straf hij krijgt.



Tot die tijd kan de man sowieso in zijn woning blijven, waar hij direct na zijn vrijlating weer terugkeerde. Daarbij zou één van de meisjes ook met de man zijn geconfronteerd.



De wijkagent zou op hoogte zijn van de aangiften, maar de politie kon of wilde gisteren niet reageren op vragen van deze krant. De gemeente liet de woordvoering eveneens voorlopig over aan het OM.