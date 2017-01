Papendrechtse school niet gediend van stunt in Borat-string

Vlogger Jeroen Holtrop laat zich op zijn YouTube-kanaal door scholieren uitdagen een stunt bij hen op school te doen. Zo probeerder hij al eens als levend standbeeld op een school te gaan staan.



In de meest recente video is te zien hoe hij scholengemeenschap De Lage Waard in Papendrecht bezoekt. Hij is door een leerling van die school uitgedaagd om in een string een sprintje te trekken tussen de toiletten en de aula van de school.



Ongezien blijft hij niet lang en uit de online gezette video blijkt dat de school niet gediend is van de actie. Hij wordt weggestuurd en de hekken rondom de locatie worden hermetisch gesloten.



De politie lijkt wel te kunnen lachen om het incident. De wijkagent stuurt de vlogger in het filmpje weliswaar weg, maar deelt de video even later ook op het Facebookaccount van de politie.