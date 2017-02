Prijzig halfje bruin: klant rekent 1401,40 euro af voor brood

Bij Bakkerij Van Herk in Dordrecht werd het gigantische bedrag vrijdagmiddag overgemaakt voor een halfje bruin fijn volkoren. Tot grote schrik van de medewerkster in de bakkerszaak. ,,Ik drukte 1,40 euro in. Maar daarna nog een keer, omdat ik was vergeten dat ik het al had gedaan", zegt ze lachend. ,,Ik kan er nu wel om lachen, maar ik vind het heel vervelend. Ik wilde de klant nog geld uit de kassa meegeven voor het geval hij nu niks meer op zijn rekening had staan. Maar dat was niet het geval."



Het geld wordt netjes terug gestort op de rekening van de Dordtenaar. Die kon er overigens wel om lachen en was blij dat het snel werd opgelost. ,,Zo'n hoog bedrag is nog nooit gepind bij ons", aldus de medewerkster van Bakkerij Van Herk. ,,Het was een duur betaald brood."