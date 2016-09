Prostituees in Sliedrecht voortaan boven de 21 jaar

,,Moderne slavernij, misbruik. Daarnaast is 85% van de gelegaliseerde prostitutie mensenhandel", zo pleitte Nico de Jager, fractievoorzitter van de SGP/ChristenUnie dinsdagavond in de raad van Sliedrecht.



Om aan te geven dat dit niet is wat zijn fractie wil in Sliedrecht, diende de partij een amendement in om de leeftijd te verhogen in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening). Daarnaast wordt het verboden voor seksbedrijven om te adverteren in Sliedrecht.



Landelijk ligt er een wetsvoorstel om de leeftijd in de prostitutie naar 21 te verhogen. Dat voorstel is nog niet door de Eerste Kamer heen. In Sliedrecht is het er nu wel doorheen: alleen de VVD stemde tegen.



Het voorstel is op 21 juni 2016 wel al aangenomen door de Tweede Kamer. Het voorbereidend onderzoek door de Eerste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie vindt plaats op 27 september 2016.