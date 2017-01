Provincie en Chemours in de clinch over GenX

Spanning

De emissie door Chemours naar de lucht en oppervlaktewater van de GenX bestandsdeel FRD-903 moet daarom volgens de provincie vanaf maart worden teruggeschroefd van 640 naar 450 kilo per jaar. En voor E1 van 1200 naar 450 kilo. Daar valt volgens Vermeulen niet aan te tornen.



Maar Chemours wil meer ruimte, bleek zojuist. ,,Het bedrijf heeft gezegd: 'We doen een eigen aanvraag voor emissie van GenX, wat hoger ligt,'' aldus Vermeulen. De gedeputeerde is ervan overtuigd dat de provincie het recht aan zijn kant heeft. ,,Maar er zit een juridisch vraagstuk aan. We wachten dat in spanning af,'zegt hij. Het verzoek van Chemours is volgens de provincie kakelvers. Er is daarom in het Provinciehuis nog niet bekendgemaakt hoeveel emissie Chemours vergund wil hebben.