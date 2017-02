Rechter velt vonnis over dodelijke schietpartij Dordrecht

Volgens C. handelde hij uit zelfverdediging, nadat Cumma plots in een auto naast hem was opgedoken, terwijl C. zijn vriendin thuis afzette. Cumma had volgens hem een semi-automatisch wapen (type Scorpion) bij zich, dat echter haperde. Daarop zou C. snel zijn eigen wapen, dat onder de stoel van zijn eigen auto zat, tevoorschijn hebben gehaald.



Noodweer

C. vuurde meerdere schoten af op Cumma, die ter plekke overleed. Volgens justitie is van noodweer geen sprake, ook al had Cumma de Scorpion bij zich. De aanklager stelt dat geen van de getuigen Cumma met het wapen in zijn handen heeft zien staan, terwijl ze wel C. volledig uit zijn dak zagen gaan. Justitie vindt bovendien dat C. tegenstrijdige verklaringen heeft afgelegd over zijn handelen.



Wapenbezit

De rechtbank doet om 13.00 uur uitspraak. C. zelf zal niet aanwezig zijn bij het uitroepen van het vonnis. Mocht de rechter hem vrijspreken van doodslag, dan volgt sowieso een veroordeling voor verboden wapenbezit. In zijn auto had C. twee vuurwapens liggen. C. zit sinds de schietpartij op Bevrijdingsdag vast. Hij vluchtte eerst naar zijn broer in Breda, maar meldde zich later met zijn advocaat Menno Buntsma bij een politiebureau in Breda.