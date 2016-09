Reizigersvereniging Rover boos over gesloten Moerdijkbrug

Treinreizigers ondervinden vandaag grote hinder van de problemen met de spoorbrug. Na de spits tot 21.00 uur vanavond moeten ze het traject Dordrecht - Lage Zwaluwe met de bus afleggen. ,,Het is niet bepaald de eerste keer dit jaar dat het treinverkeer over de Moerdijkbrug is gestremd,'' aldus een zwaar geïrriteerde Rover. ,,Op 13, 14 en 15 april was er geen treinverkeer over de brug door herstelwerk na geconstateerde haarscheurtjes in rail.



Doormodderen

Op 4 juli was er minder treinverkeer mogelijk door een defecte spoorstaaf. En op 18 juli was er sterk verminderd treinverkeer wegens een spoorstaafbreuk.'' Door ditzelfde probleem ligt nu het treinverkeer vandaag en morgen deels plat. ,,Het lijkt er sterk op dat de situatie met de spoorstaven op de Moerdijkbrug ook na de driedaagse reparatie van april nog niet onder controle is en dat we blijven doormodderen van incident naar incident,'' schrijft Rover-voorzitter Arriën Kruyt aan de Tweede kamer, het ministerie en Prorail.



Goederentreinen

De reizigersvereniging noemt het 'onaanvaardbaar' dat de spoorbrug uitgerekend vandaag wordt afgesloten. ,,Het huidige onderhoud had ook in de nacht uitgevoerd kunnen worden, maar dat was niet mogelijk omdat goederentreinen niet konden omrijden wegens werkzaamheden op andere routes, aldus Kruyt. Dagelijks maken 75.000 reizigers gebruik van de treinroute. Prorail betreurt de overlast. Volgens de organisatie zijn er alternatieve reisroutes en worden bussen ingezet.