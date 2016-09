Remko V. krijgt 14 jaar cel voor moord op zoontje Tygo

Bijna een jaar geleden werd het Frida Katz-erf in Dordrecht opgeschrikt door de dood van de 4-jarige Tygo. Het ventje, dat woonde en naar school ging in Heinenoord, is omgebracht door zijn vader Remko V. Hij heeft bekend, maar zegt te hebben gehandeld uit blinde paniek.



,,Ongeloofwaardig'', zei de aanklager tijdens de rechtszaak twee weken terug. ,,Hij kan niet verklaren waarom hij zo vaak op de computer op kindermoord heeft gezocht. Of hoe diep een graf moet zijn. Hij heeft er ruim voor 20 oktober over nagedacht en gesproken.''



De rechtbank oordeelt ook dat er sprake is van moord. Volgens de rechters had V. voldoende tijd om na te denken over de gevolgen toen hij Tygo tegen diens zin in bad stopte en verdronk. ,,Moord op je eigen kind is één van de meest gruwelijke en onbegrijpelijke misdrijven. Tygo had nog een heel leven voor zich.''



V. is zelf niet bij de uitspraak aanwezig. Zijn ex-vrouw, de moeder van Tygo, wel. Na afloop van de uitspraak vloeiden bij haar de tranen over het gezicht.