Rijkswaterstaat: A15 naar Rotterdam weer vrij om 14.30 uur

D66 vreest lege kamers in raadhuis van Alblasserdam

14:00 D66 in Alblasserdam vreest dat het in 2019 flink gerenoveerde gemeentehuis straks past als een ‘jas is die veel te groot is’. ,,We moeten dadelijk vulling gaan zoeken voor 40 tot 50 procent van het pand”, stelt fractievoorzitter Ramon Pardo. D66 oppert onder meer om van een deel van het gemeentehuis starterswoningen of appartementen te maken.