Rotterdammer (61) slachtoffer steekpartij Eemsteynplein

Rond 2.20 uur kreeg de politie een melding van een mogelijke steekpartij. Het pand bleek een kamerverhuurbedrijf. Er werd een zwaargewonde man aangetroffen. Agenten begonnen met reanimeren en ambulancepersoneel nam dat al snel over. De man overleed ondanks de hulp aan zijn verwondingen.



Drie personen die in het pand waren, zijn aangehouden. Hun mogelijke betrokkenheid wordt onderzocht. Het gaat om Dordtenaren van 43, 46 en 55 jaar. Het slachtoffer werd vanochtend na onderzoek vervoerd met een lijkwagen.



Drugs

Volgens geruchten wordt in het pand waar het slachtoffer is aangetroffen drugs gedeald. De politie kan dit niet bevestigen. Eigenaar van het pand Piet Boerman kent de geruchten: ,,De afgelopen maanden hebben wij ook die verhalen gehoord. We waren daar mee bezig. Maar we konden onze vinger er nog niet opleggen." Of de moord met mogelijke drugspraktijken te maken heeft, kan hij niet zeggen.



Wel zegt hij geschrokken te zijn van het nieuws. Boerman is de eigenaar van de Plus supermarkt en verhuurt in hetzelfde pand kamers aan drie verschillende bewoners. ,,Ik ken de mensen die er wonen en dus ook het slachtoffer. Het zijn altijd de verkeerden die worden gepakt. Ik kan er verder weinig over zeggen."



Hoe lang het slachtoffer al in het pand woonde, weet Boerman niet. De verhuur loopt via een derde partij. ,,Ik ben zelf veel aanwezig in de supermarkt en maak dus wel geregeld een praatje met de bewoners."