Derde overvaller Jumbo Dordrecht ook aangehouden

Parkeren vrachtauto's straks tegen betaling

13:09 Vrachtwagenchauffeurs moeten in de loop van 2017 betalen om in Hardinxveld te parkeren. Reden hiervoor is de toenemende overlast van geparkeerde trucks in de bebouwde kom. Dat is in Hardinxveld-Giessendam, op een paar plekken na, nu nog toegestaan, bijvoorbeeld op de bedrijventerreinen Boven-Hardinxveld, Langeveer en Nieuweweg.