Schilders uren vast onder HSL-brug over Hollands Diep

Nauwelijks belangstelling voor Waterbus in de avond

14:00 De proef met de Waterbus die in het weekend tot één uur ’s nachts vaart is uitgedraaid op een flop. Er waren gemiddeld per afvaart slechts 2,3 passagiers aan boord. Vooraf was afgesproken dat bij een gemiddelde bezetting van tien of meer de proef verlengd zou worden na 1 juli.