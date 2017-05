Schilders vast onder HSL-brug Hollands Diep: treinverkeer plat

De twee zitten apart van elkaar vast: de één in de gondel, de ander in een bak tegen de rand van de brug. De constructie is vergelijkbaar met een bak die glazenwassers gebruiken voor hoge gebouwen. De situatie is volgens een woordvoerder van de brandweer niet onveilig, maar wel hoogst vervelend. Tijdens onderhoudswerkzaamheden weigerde hun ‘glazenwasbakje' plotseling dienst waardoor de twee geen kant meer op kunnen.



Het hoogtereddingsteam van brandweer Rotterdam-Rijnmond komt ter plaatse om te assisteren. Een schip van Rijkswaterstaat is ook ter plekke, mede om de scheepvaart om te leiden en te waarschuwen zodat de hulpdiensten veilig kunnen werken. Inmiddels ligt er ook een boot van de KNRM Dordrecht onder de brug. Ambulancepersoneel is voor de zekerheid ook in de buurt.