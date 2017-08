Scouting Nederland zwaar aangeslagen na verongelukken scouts

Scouting Alblasserdam meldt op Facebook dat het verdriet groot is. ,,Deze afschuwelijke gebeurtenis raakt ons als scouts zeer en ons verdriet is groot. Wij leven mee met de familie en vrienden die dit vreselijke verlies moeten verwerken. Wij wensen hen veel sterkte toe.''



Burgemeester Jaap Paans van Alblasserdam heeft gereageerd vanuit zijn vakantieadres in Italië. ,,Vreselijk nieuws voor families, vrienden en scouting. Vanuit Italië sterkte en kracht gewenst aan allen'', bericht hij op Twitter.



Scouting Nederland meldt dat het meeleeft met de familie, vrienden en leden van de Scoutinggroep. ,,Die dit vreselijke verlies moeten verwerken. Wij wensen hen veel sterkte toe.’’



De Belgische politie is volop bezig met het onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. De Alblasserdamse scouts waren sinds zaterdag in de Ardennen op Roverkamp. Dat is een kamp voor Scouts tussen de 18 en 21 jaar en betekent de afsluiting van hun jeugdperiode. Het kamp zou nog tot zaterdag duren, maar is gisteren direct afgebroken.