Sigrid van Asch (33) verliest lange strijd tegen anorexia

,,Dit nieuws doet pijn, want je kent haar, haar man en de kinderen. Mensen om wie je bent gaan geven'', vertelt Villerius. ,,Het is de zoveelste klap in het gezicht van mensen die strijden tegen anorexia. Het zet je weer met beide benen op de grond. Het is zo wrang, want Sigrid had zo'n sterke persoonlijkheid.''



Villerius weet uit eigen ervaring dat je een eetstoornis kwijt kunt raken. Ze kent door haar werk voorbeelden, maar zegt dat het gemiddeld zo'n zeven jaar duurt voor je de ziekte hebt overwonnen. ,,Je maakt soms één grote stap voorwaarts en twee stappen terug. Maar als je anorexia niet 100 procent overwint, dan kan het terug blijven komen. Anorexia is een sluipmoordenaar, daarvan is dit het bewijs.''



Villerius had nog af en toe contact met Sigrid, die op het Develstein College in Zwijndrecht naar school ging. Ze woonde met haar gezin in Rotterdam. ,,We spraken elkaar niet dagelijks, wekelijks of maandelijks, maar in de afgelopen acht jaar na het eerste contact wel af en toe. Je wilt toch weten hoe de strijd vordert. Je hebt door de documentaire een vertrouwensband met iemand gekregen. Want daarvoor stap je in iemands leven en haar trauma, omdat je haar daarover laat vertellen.''



Openheid

Op haar Facebookpagina heeft ze Sigrid nog een keer bedankt voor haar openheid. ,,Een inspirerende moeder van twee prachtige kinderen, maar ook een jonge vrouw die iedere dag keihard vocht tegen een soms onzichtbare ziekte. Wij zijn als makers dankbaar voor het inzicht dat ze ons en miljoenen kijkers heeft willen geven, kijken met diepe bewondering terug op onze mooie ontmoetingen en denken nu vooral aan haar familie en vrienden. Rust zacht, lieve Sigrid.''



De familie van Sigrid is vooraf op de hoogte gesteld over de publicatie van dit artikel.



