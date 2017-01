'Slechts 15 procent Dordtenaren komt eiland af bij dijkdoorbraak'

Directeur Carlo Post van de veiligheidsregio is projectleider. Uit de analyse blijkt dat de kans op een dijkdoorbraak in de oudste stad van Holland 1 op 10.000 is, een berekening die in 2015 ook al werd genoemd bij de expositie 'Wat als ons water stijgt.'



Verticaal evacueren

De veiligheidsregio denkt dat bij een dijkdoorbraak ongeveer 15 procent van de bevolking kan worden geëvacueerd. De hulpverleners zullen zich concentreren op ouderen en hulpbehoevenden. Anderen kunnen op korte termijn alleen 'verticaal' worden geëvacueerd: ze moeten naar een hoger gelegen verdieping. Als er twee dagen beschikbaar zijn voor evacuatie zou 60 procent van de bevolking het gebied kunnen verlaten. Maar in de impactanalyse staat daarover: "We gaan ervan uit dat een periode van 24 uur voor de doorbraak er dermate last van wind zal zijn, dat deze niet benut kan worden voor de evacuatie."



Doden

Ondanks die minimale kans is berekend dat het water in dat geval tot vele meters hoogte kan stijgen. Al enkele jaren hamert de gemeente Dordrecht op de gevaren van het water. ,,Het kan over 20 jaar of 100 jaar gebeuren, maar ook morgen. Eén ding is zeker: dan zit Dordrecht echt in de problemen'', zei Ellen Kelder, die zich namens de gemeente al jaren bezighoudt met het waterbeleid, in 2013. Wethouder Sleeking zei bij de bewuste expositie al dat er bij een doorbraak in Dordt tientallen doden zullen vallen. Uit eerder onderzoek bleek al dat Dordtenaren bereid zijn naar zolder of een hoog gebouw te vluchten.



