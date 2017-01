Slimme software spoort wietkwekerij sneller op

Voor de hand ligt dat de software elektriciteitsgebruik meet en bij extreme pieken automatisch een melding geeft. Zodra die melding komt gaan specialisten van Stedin in het elektriciteitshuisje op zoek naar de bron.



,,Grofweg heeft iedere straat een eigen kabel die in het huisje uitkomt, dus we kunnen behoorlijk precies uitzoeken waar een kwekerij zich bevindt.''

In het werkgebied van Stedin (Randstad en provincie Utrecht) werden in 2015 1.300 kwekerijen ontdekt. ,,We hopen dat we er hierdoor veel meer kunnen ontmaskeren. De pakkans wordt groter.''



Burgemeester Bram van Hemmen van Sliedrecht is alvast blij met de pilot. Hij is onder meer vanwege het brandgevaar zeer fel op het opsporen van kwekerijen. ,,Dat is een risico, dat ik niet acceptabel vind. Ook de grote steden geven gas op dit punt, dus dan moeten we als kleine gemeente zorgen geen kind van de rekening te worden.''



Proeven

De eerste proeven zijn enkele maanden geleden al gehouden. ,,De techniek werkt'', zegt De Lange. ,,De komende weken en maanden is het een kwestie van finetunen en dan kunnen we echt aan de slag.''



Van Hemmen wil voortaan ook koopwoningen of bedrijfspanden kunnen sluiten als daar een kwekerij wordt ontmanteld. Binnenkort komt daar een voorstel voor in de gemeenteraad. Huurders worden er al uitgezet als ze betrapt worden.



