Smullen bij mama van kelewele en red red

De sfeer in de zaak aan de Hillelaan, vlak bij metrostation Rijnhaven, is gemoedelijk, al mag de verlichting wel iets knusser. Er is een open keuken waarin Essi staat te koken - alles vers en zelfgemaakt. Voor de herkenning staat er weliswaar African restaurant op de gevel, maar hier eet je hoofdzakelijk Ghanees, met uitstapjes naar Ivoorkust, Kenia en zelfs Jamaica.



Waakye, banku en ugali? Waar begin je als 'Afrika-maagd'? Gelukkig hebben we een Ghanese buurman meegenomen die ons door het menu loodst. Hij vertelt smakelijk over Afrikaanse reuzenslakken, gordeldier (geen paniek, ze staan hier niet op de kaart) en Ghanese oliebollen. Als u geen Ghanese buurman heeft, zal de bediening of Essi zelf u met liefde adviseren.



Wij kiezen voor roasted goat (9,50 euro) vooraf, stukjes gegrild geitenvlees met ui en paprika. Het vlees is zacht van smaak en subtiel gekruid, met de perfecte balans tussen krokant (buitenkant) en mals (binnen). Zo lekker, waarom eten we in Nederland niet vaker geit? Geroosterde rode ui en stoplicht-paprika's fleuren de eenvoudig opgemaakte schotel op. We drinken er Mongozo bier bij, zoet bier met fruitsmaak. Die met mango is onze favoriet.



Delicatesse

Dan gaan we verder met red red (12,50 euro), gebakken vis met zwartoogbonen en plantain (bakbanaan). ,,Iedereen vindt red red lekker", raadt mijn buurman aan. De ober knikt instemmend. Het gerecht heet zo omdat de bonen en de in palmolie gebakken bakbanaan een roodachtige kleur krijgen. De vis wordt in zijn geheel gebakken (in dit geval de achterste helft van een red snapper), dus niet piepen over graten. We zijn er beide erg over te spreken. De vis is goed gemarineerd; we proeven onder andere gember, wat de huid tot een extra delicatesse maakt. De bonenstoof is romig, de plakjes bakbanaan stevig en zoet.