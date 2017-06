Snelweg A16 dicht door ongeval ter hoogte van Hendrik-Ido-Ambacht

Op beelden is te zien dat auto's en vrachtwagens verspreid over verschillende rijstroken zijn gestrand. De politie verwacht een enorme file door het ongeluk, aangezien de snelweg volledig is afgesloten.



Brandweer, ambulance en politie zijn ter plaatse. Ook de traumahelikopter landde op de snelweg, maar is inmiddels weer opgestegen. Het verkeer moet omrijden via de N3 en de A15. De automobilisten en vrachtwagenchauffeurs die al op de A16 reden toen het ongeluk gebeurde, mogen nu via de vluchtstrook langs het ongeluk rijden.