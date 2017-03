Spoorloze kater Bliksem na drie jaar weer thuis

Verlossend telefoontje

Maar gisteren kwam ineens het verlossende telefoontje van dierenasiel Louterbloemen in Dordrecht. Hun dierenambulance pikte de kat op in de omgeving van chemieconcern Chemours, niet ver van de spoorbrug tussen Sliedrecht en Dordrecht. Het dier viel op, omdat hij er niet verwilderd uitzag. In tegenstelling tot de zwerfkatten die in die buurt rondlopen.



Maaike: ,,Hij is zelfs een beetje dik. Ik denk dat iemand zich over hem heeft ontfermd, hij heeft geen drie jaar rondgezworven.'' De kater is inmiddels terug op de boerderij en weer de koning te rijk. ,,Hij loopt hier rond alsof hij nooit is weggeweest.'' Nieuwsgierig besnuffelt hij de 'nieuwkomers' in het gezin: dochters Isabel (3) en Rosalie (1). ,,We zijn ontzettend blij dat we hem weer terug hebben, het is echt een lieverd'', glundert Maaike. ,,De jongens stonden te juichen toen hij thuis kwam.''