Steekproef RIVM naar C8: Wat hangt ons nu weer boven het hoofd?

Vandaag kwamen de eerste 51 mensen prikken bij verpleegkundigen van de Dienst Gezondheid en Jeugd. Het RIVM wil met de steekproef toetsen of eerdere berekeningen kloppen van verwachte concentraties C8 in het bloed. Die berekeningen waren gebaseerd op theoretische modellen omdat Chemours, noch de provincie Zuid-Holland de emissie van C8 voor 1998 nog weet. Die chemische stof werd sinds de jaren zestig tot 2012 gebruikt bij de productie van Teflon.



De een laat zich prikken in het belang van de volgende generatie. De ander wil dat de mensen die verantwoordelijk zijn voor de verspreiding van C8 strafrechtelijk worden vervolgd. Weer een ander doet mee aan de steekproef omdat het gratis is.



Deugt niet

,,Wij snuiven de lucht al 25 jaar op,'' zeggen Joop en Corry Verheij, die zich als een van de eersten lieten prikken. Wonend op 500 meter afstand, is het alleen de rivier die hun woning van Chemours scheidt. ,,Het is 's avonds met alle fabriekslampjes, net de skyline van New York. Prachtig. Maar we weten dat de situatie niet deugt.''



Ook Gijs Herwig (68) is opgeroepen voor het bloedonderzoek. Ik doe mee in het belang van de volgende generatie, zegt hij met de pleister vers op de arm van de prik die hij net kreeg. ,,Wij kunnen de C8 niet meer uit ons bloed halen, maar we kunnen er wel een waarschuwing van laten uitgaan. GenX is de vervanger van C8. Maar wat hangt ons nu weer boven het hoofd? ''



Meten is weten

Sliedrechter Joop Littel zwemt tot november regelmatig in de rivier waar zijn overbuurman Chemours afval op loost. ,,Dat zwemmen is goed voor mijn aderen. Nu ben ik opgeroepen, dus ik laat mijn bloed testen.'' De uitslag maakt hem niet uit. ,,Maar meten is weten.''



De Dienst Gezondheid en Jeugd gaat de komende zes weken door met prikken in Dordrecht en Sliedrecht. ,,De animo is groot,'' aldus Jaap Slager van de Dienst. In het rapport Risicoschatting emmissie voor PFOA (C8, red.) voor omwonenden concludeerde het RIVM dit voorjaar dat omwonenden waarschijnlijk langdurig aan hogere waarden C8 zijn blootgesteld dan de door het RIVM vastgestelde grenswaarde voor chronische blootstelling.