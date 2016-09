Stoere afvalverwerkers bevrijden katje uit bunker

Honger

,,Mogelijk is ze bij het afval gestopt, maar het kan natuurlijk ook dat ze honger had en zelf ergens is ingekropen,'' zegt Christine Schreij van HVC. ,,Wij vragen ons ook af wat er nu precies is gebeurd.''



Eenmaal in de bunker liet de kat zich niet zo makkelijk vangen. ,,Onze teams zijn meerdere keren afgedaald. Dat is een heel gedoe: ze moeten in een kooi en beschermende kleding aan omdat de afvaldampen gevaarlijk kunnen zijn voor de gezondheid. Toch wilden ze het steeds opnieuw proberen. Stoere afvalverwerkers met een klein hartje dus.''



Visnet

Steeds als het katje de kooi zag, sprong ze weg. ,,We hebben haar ook geprobeerd te lokken met eten. Uiteindelijk lukte het dinsdagavond om haar te vangen met een visnet.''



Dierenambulance De Dieren SOS heeft het beestje opgehaald. Een dierenarts gaat onderzoeken of ze gechipt is zodat de eigenaar kan worden achterhaald. ,,Ze was vermagerd en had een slecht oog, maar de verwachting is dat het weer helemaal goed komt met haar.''