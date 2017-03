Supporters Feyenoord zingen zondag voor Diego

Feyenoordsupporters willen tijdens de wedstrijd tegen AZ in de 10e minuut lijflied You never walk alone zingen 'voor kameraadje Diego'. Ze roepen supporters op Facebook op om mee te doen aan het eerbetoon.



Diego werd vorige week dood aangetroffen in de woning van zijn vader aan de Jan Vethkade in Dordrecht. Het Openbaar Ministerie heeft de vader vandaag officieel aangemerkt als verdachte van moord of doodslag op zijn zoontje.



Afgelopen zondag was er een stille tocht in de stad. Deelnemers was toen gevraagd om rode en witte ballonnen mee te nemen, de kleuren van Feyenoord, Diego's favoriete club. De jongen voetbalde zelf bij v.v. Wieldrecht.