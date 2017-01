Treinverkeer tussen Rotterdam/Dordrecht en Breda weer op gang

Video 'Vrijheid van het water erg gemist'

9:01 Voor twee bewoners van het Parkhuis in Dordrecht ging dit weekeinde een langgekoesterde wens in vervulling. In het kader van het 45-jarig jubileum van de zorginstelling mochten bewoners hun verlangen in een wensboom hangen; 45 van die wensen worden in vervulling gebracht.