Uitstapjes voor rolstoelers bruut afgeblazen: busjes zijn verwoest

In luttele minuten brandden op Oudejaarsavond twee busjes in de Dordtse wijk Sterrenburg volledig uit. Ze waren van Gebruikersverenging Rolstoelbus (GVR), die inwoners met een rolstoel of scootmobiel in de hele regio van en naar hun bestemming brengt. De wagens stonden aan de Blaauwweg geparkeerd bij het huis van één van de vrijwillige chauffeurs. Hij is te ontdaan om zijn verhaal te doen. ,,Het waren zijn buren die merkten dat één van de bussen in brand stond. Zij belden 112'', verhaalt penningmeester Cor Kerkhof. De brand brak even voor 23.30 uur uit. Kerkhof vermoedt dat er een vuurwerkbom onder het ene busjes is gelegd, waarna ook het andere busje vlam vatte. Al weet hij dat niet zeker. ,,Maar als je de schade ziet, zie je dat het vuur op de grond is begonnen.'' Machteloos staat hij zondagochtend met een handjevol chauffeurs bij de kapotte busjes. In allerijl hebben ze het rijschema aangepast. Deze nieuwjaarsdag hoeft niemand een afspraak te missen. ,,Maar hoe het de rest van de week verder moet, weet ik niet'', zegt Kerkhof. ,,We hebben in totaal vijf grote bussen en één personenauto, waarvan er nu dus twee missen.'' Met die bussen rijden ze 182 mensen uit de regio, ouderen, maar ook rolstoelgebonden kinderen, naar afspraken of familiebezoek. ,,En soms moet iemand naar het ziekenhuis. Dan plannen we een spoedrit in.''

Jongeren Hoewel de brandweer snel ter plaatse was, kon die niet voorkomen dat de busjes volledig verwoest werden door de vlammen. ,,De buren hoorden een harde knal en zagen toen de vlammen. Wij zijn ook meteen komen kijken. Mijn vrouw, die ook vrijwilliger is, begon gelijk te huilen.'' De politie is ook ter plaatse geweest, maar heeft nog geen spoor van de daders. Kerkhof werd op het hart gedrukt om meteen aangifte te doen. ,,Ik heb dus gebeld voor een afspraak, maar de politie heeft het zo druk dat ik helaas vrijdag pas terecht kan om aangifte te doen.'' Wel heeft de meldkamer alle gegevens genoteerd. ,,Maar het was op Oudejaarsavond natuurlijk ook vreselijk druk, de politie moest ook weer verder.'' Een dag later staan de busjes, volledig verbrand, nog altijd op hun parkeerplek. De verzekeraar moet nog langskomen. ,,Ze staan er maar troosteloos bij.'' Eén busje, het oudste, was helemaal verzekerd, het andere beperkt. ,,Dat was al ouder. Dus ik denk dat we daar niets voor terug krijgen.'' De mannen zijn verbijsterd. ,,Sommige vrijwilligers hebben zich echt in moeten houden. Die zeiden: 'Ik heb hier wel woorden voor, maar die durf ik niet uit te spreken.'''

Kerst

In de buurt gaan geruchten dat een groep van dertig jongeren de boosdoener is. Kerkhof: ,,Dan weet je dus nog niet wie het precies was.'' De daders hebben volgens Kerkhof geen idee wat ze hebben aangericht. ,,Ik denk dat dit soort jongens niet beseft wat je je medemens aandoet met zo'n actie. Stel dat het hun eigen familie is die nu de dupe is? En denk eens aan onze vrijwilligers. Die zijn echt diep gekwetst.''



Zelf is hij dat ook. ,,Het is nog een geluk dat dit niet vlak voor Kerstmis is gebeurd. Stel je voor. Dan hadden er heel wat mensen niet bij hun familie op bezoek gekund, want in december, met name rond kerst, is het bij ons echt topdrukte.''



De vereniging GVR bestaat al 33 jaar. In 1983 werd hij opgericht met toen nog maar een handjevol leden. Inmiddels zijn dat er 182. ,,De leden zijn via de vereniging eigenlijk de eigenaren van de bussen.'' De leden, mensen van alle leeftijden in een rolstoel of scootmobiel, betalen 12,50 per jaar en de ritprijs. Van dat geld worden de kosten gedekt, de chauffeurs rijden vrijwillig.



Zelf is Cor Kerkhof 21 jaar vrijwilliger. ,,Natuurlijk gebeurt er in al die jaren weleens wat, maar dit heb ik werkelijk nog nooit meegemaakt.''



