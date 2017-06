Vader blijft vastzitten voor moord op zoontje Diego (10)

Advocaat Kim van de Wijngaart had gevraagd om de opheffing van de voorlopige hechtenis, maar volgens de rechtbank zijn er nog voldoende ernstige gronden hem vast te houden. De rechtbank stelde daarbij dat zij de inhoud van het dossier goed kent.

Marcel is volgens zijn advocaat een toegewijde vader en ontkent schuld aan de dood van Diego. Volgens Van de Wijngaart is de dood en gevangenschap voor verdachte Marcel 'een nachtmerrie, een verschrikking'. ,,Ook Marcel heeft geen afscheid van Diego kunnen nemen.’’

Geweld

Diego werd begin maart dood in zijn bed aangetroffen, nadat zijn vader ’s ochtends alarm had geslagen bij de politie. Justitie stelde zojuist dat vrijwel direct vaststond dat het ventje door geweld om het leven was gekomen. De vader zou het kind hebben gewurgd.

Omdat alleen Diego’s vader in de woning aanwezig was, is de man aangehouden. Justitie schetste ook dat Marcel zwaar verslaafd is aan drank en drugs. Uit getuigenverklaringen en uit zijn telefoongedrag blijkt dat de verdachte in de uren voor Diego’s dood wanhopig op zoek was naar cocaïne. Hij zocht een dealer. ,,Hij moest en zou cocaïne hebben’’, aldus justitie. ,,Hij is tot vijf uur ’s ochtends actief geweest.’’

In de woning van zijn ouders is de dag na de dood van het kind een afscheidsbrief gevonden van de vader. Hij schrijft daarin dat hij er klaar mee is en dat Diego mee moest. Tegen bekenden had Marcel gezegd dat hij naar Spanje wilde vertrekken.

De volgende rechtszaak vindt plaats op 1 september. De familie hoopt dat er op die datum meer duidelijkheid komt over de zaak.

Advocaat Van de Wijngaart houdt rekening met een andere partij die de dood van het kind op zijn geweten heeft. Ze wees zojuist op de eerste regiezitting op het feit dat Marcel geld en zijn pinpas mist. Bekenden bevestigen het beeld dat Marcel een toegewijde vader was, maar stelden tegen justitie dat het gedrag van de vader in de weken voor Diego’s dood gigantisch was veranderd.

De moeder van Diego wilde scheiden vanwege de drugsverslaving. De man stal daarvoor ook geld van zijn familie, vrienden en bij de voetbalclub.

De zaak wordt nu tot 1 september aangehouden. Justitie is nog bezig met forensisch onderzoek. Er loopt onder andere nog een onderzoek naar dna en naar vezels.

Onvoorstelbaar

Quote Als je kan rekenen is één en één twee Priscilla Glimmerveen Raadsvrouw Van de Wijngaart irriteerde zich. Ze noemde het onvoorstelbaar dat het forensisch onderzoek nog niet klaar is. ,,Bijzonder ongelukkig dat na 3,5 maand uitgebreid onderzoek, behoudens een pathologisch rapport, er nog geen enkel forensisch rapport in ons bezit is. Natuurlijk moet het onderzoek volledig en zorgvuldig gebeuren, maar met een zaak met zo’n impact mag voortvarendheid verwacht worden’’, zei zij.

De detentie is volgens haar hartverscheurend voor de verdachte. ,,U kunt zich voorstellen dat het stempel dat op Marcel wordt gedrukt geen goed doet aan mogelijk contact met zijn dochter. Dat is hartverscheurend voor hem, maar hij gunt haar ook haar rust.’’

Het verzoek van de advocaat de voorlopige hechtenis te schorsen, wekte een kreet van afschuw bij familie en vrienden op de tribune van de extra beveiligde rechtszaal. De moeder van Diego barstte in snikken uit. Diverse familieleden gaven aan boos te zijn. ,,Het is heftig’’, zei Priscilla Glimmerveen namens de familie. ,,Als je kan rekenen is één en één twee, maar zolang het vonnis niet op papier staat, kan ik niet zeggen dat hij het heeft gedaan.’’ Volgens haar was Marcel in de periode vlak voor het geweld zichzelf niet meer. ,,Hij was niet de Marcel die we kenden.’’