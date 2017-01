Vader 'Meisje van Nulde' wil vrijlating moordenaar Mike J. voorkomen

De Dordtse kleuter Rowena, beter bekend als het Meisje van Nulde, werd in 2001 in de Dordtse wijk Oud-Krispijn door Mike J. stelselmatig mishandeld en in een hondenhok gestopt. Haar moeder Wanda greep niet in.



Geweld

Kleuter Rowena overleed door geweld en uitputting. Het meisje mocht niet slapen en moest in bed rechtop blijven zitten. Ze kregen stelselmatig klappen. Haar romp werd in 2001 bij Strand Nulde teruggevonden. Een handje werd teruggevonden in het Veluwemeer en haar hoofd lag in Hoek van Holland.



Moeder

Dader Mike J. die het lichaam in stukken zaagde, zit een straf uit van twaalf jaar en TBS. Rowena's moeder, Wanda is vrij sinds 2006. Ze heeft een andere naam aangenomen en kreeg volgens Huisman twee nieuwe kinderen. Die twee groeien bij Wanda op, zegt Huisman. ,,Hoe is het mogelijk dat dit in Nederland allemaal kan. Ik vind het schandelijk.''



Haat

Huisman zegt compleet in verwarring te zijn en het niet te kunnen verwerken. Vrijdag kreeg hij onverwacht een Whatsappje van Slachtofferhulp. De inhoud kwam ijzig binnen: 'Vanaf 2 januari mag de dader van Rowena op onbegeleid verlof. Hij mag niet op de begraafplaats komen en niet op het plaats delict of Nieuwegein.' Al dagen leeft Huisman voor zijn gevoel in een film. ,,De dader die mij het dierbaarst heeft ontnomen, mag vanaf 2 januari op onbegeleid verlof. Jezus, alleen al de haat die ik voel. Hoe ik me voel is onbeschrijflijk. Haat, woede en onmacht. Maar mijn kracht is mijn positiviteit.''



Kapot

Huisman verwacht dat Mike J. over een jaar vrijkomt. ,,Ik zal alles doen om dat te voorkomen. Nu moet ik onderzoeken hoe ik vrijlating kan voorkomen. Hoe kan ik mijn gevoel duidelijk maken aan de Nederlandse staat,'' zegt hij. Huisman is kapot van verdriet. Hij vindt het onbegrijpelijk dat de moordenaar van zijn dochter alle begeleiding krijgt, terwijl hij als slachtoffer voor zijn gevoel aan zijn lot wordt overgelaten. ,,Als slachtoffer sta je in de kou,'' zegt hij.



Zusje

Met het zusje van Rowena, Rochelle die als peuter getuige was van de molestatie van haar zusje, gaat het volgens Huisman naar omstandigheden redelijk. ,,We proberen gewoon door te gaan.'' in Dordrecht is op oudjaarsdag een Facebookpagina opgericht van ouders die Martin Huisman steunen; 'Steun Martin Huisman'. ,Martin is een papa die zijn dochtertje Rowena vijftien jaar geleden op vreselijke wijze heeft verloren. Die schreeuwt om hulp en het niet krijgt,'' omschrijft oprichter Carola Zwaan, moeder van een twaalfjarige zoon haar drijfveer. ,,Laten we met zijn allen proberen deze man een steuntje in de rug te geven. Zodat hij beseft dat er aan hem wordt gedacht en hij het gevoel misschien gaat krijgen dat hij niet alleen is,''aldus oprichter Carola Zwaan. Inmiddels hebben zeventig mensen zich bij de steunpagina aangesloten.



Proeftuin

Tweede Kamerfractie VNL stelt vragen aan de minister van Veiligheid en Justitie over het verlof van Mike J. ,,Dit verlof van Mike J. geeft een groot gevoel van onrechtvaardigheid. Deze man gaat zonder begeleiding op verlof. Dat schokt de samenleving,'' zegt Kamerlid Louis Bontes. Bontes vindt dat Nederland geen proeftuin is en beschermd moet worden tegen gevaarlijke criminelen die vanwege hun TBS onbegeleid verlof hebben. Hij wil ook weten van de minister hoe de vader van het slachtoffer kan worden ondersteund. De advocaat van Mike J. P. van der Donck kon zojuist niet reageren op het verlof.