Vader slachtoffer steekpartij tbs-kliniek spreekt kerkgemeente toe

In de Papendrechtse Elimkerk aan de P.C. Hooftlaan stonden de diensten zondag volledig in het teken van het overlijden van Arnd. Zijn vader, dominee Stoffer Otten, sprak vol verdriet tijdens de middagdienst. ,,Lieve mensen", begon hij met een lichte trilling in zijn stem. ,,Hier staat uw herder. Daarom wil ik bij u zijn." Zijn vrouw bleef thuis bij de kinderen en om in het bijzonder Hanneke, de vrouw van Arnd, bij te staan. ,,Ik loop mee in uw verdriet en nu moet u meelopen in mijn verdriet", sprak Otten. ,,Er is soms verdriet bij de schapen en er is soms verdriet bij de herder."



De 25-jarige Arnd was nog maar net werkzaam in de tbs-kliniek De Kijvelanden in Poortugal. Eén van zijn cliënten zou Arnd hebben neergestoken met een schaar. Dit gebeurde afgelopen vrijdag. Waarom het incident plaatsvond is nog onduidelijk. De verdachte is een 44-jarige man.



Zondagmiddag om kwart over 1 overleed Arnd aan zijn verwondingen. De familie ontvangt veel bloemen, kaarten en steunbetuigingen. Zelf wensen ze niet te reageren. In zijn dienst sprak dominee Otten: ,,Ik lag vanmorgen in mijn bed en heb alleen maar gekreund. Wat moet je meer doen?"