'Veevervoer' in overvolle NS-treinen baart reizigers zorgen

Ze vragen zich af of de NS een wedstrijdje houdt 'hoeveel mensen er in één trein kunnen' en noemen het 'veevervoer'. Anderen menen dat zelfs de veiligheid in het geding is.



Treindeuren

,,Mensen worden bijna verdrukt in de treinen en de treindeuren worden gesloten met mensen er nog tussen'', constateert Robin Bakker, die ook foto's maakte van de enorme hoeveelheid mensen die uit de trein kwam na aankomst op Rotterdam Centraal.



Terrorismedreiging

,,Duizenden mensen zitten opgesloten en kunnen geen kant op bij een noodsituatie, aangezien alle gangpaden en uitgangen vol met mensen en tassen staan. In de benauwde ruimte en sfeer kan iemand onwel worden en kan er paniek ontstaan. En met de verhoogde terrorismedreiging in het achterhoofd zou ik er niet aan moeten denken dat er iets zou gebeuren'', aldus de forens die zelf bedrijfshulpverlener is bij het bedrijf waar hij werkt. ,,De veiligheid in NS-treinen is simpelweg om te janken.'' Bij vertrek van treinen op het station in het centrum van Dordrecht werden volgens getuigen vanochtend ook veel mensen achtergelaten op het perron, omdat er niemand meer bij kon.



Tekstkar

Door werkzaamheden in de Willemsspoortunnel rijden er momenteel veel minder treinen op het traject, waardoor het extra druk is. Volgens de NS geven blijkbaar maar weinig mensen gehoor aan de oproep, onder meer op een tekstkar voor het station van Dordt, om buiten de spits te reizen. Volgens woordvoerder Inge Rijgersberg van de NS bepaalt de conducteur uiteindelijk of het aantal passagiers verantwoord is. ,,Hij maakt een inschatting. Soms wordt ook besloten dat een trein niet vertrekt, omdat die te vol zit.''



Reizigersorganisatie Rover zegt dat ze een paar jaar geleden al aan de bel heeft getrokken over de volgepakte treinen. ,,Bij de inspectie, maar die wezen onze klacht af. Er zijn geen normen voor. Maar wij krijgen toch geregeld meldingen van mensen die onwel worden'', aldus woordvoerder Sanne van Galen.