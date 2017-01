Volop begrip en steun voor Danny na doodsteken vader

Onderzoek

Op 17 oktober barstte de bom in de Suikerstraat in Dordt. De vader werd door zijn eigen vlees en bloed in zijn schuur met een priem of schroevendraaier doodgestoken. Justitie stelde gisteren dat er nog een onderzoek moet komen door een psycholoog en een psychiater. Sectie op het lichaam is al rond. Net zoals het toxicologisch onderzoek waarbij bloed van de verdachte is afgenomen. Ook het DNA-onderzoek op de priem en schroevendraaier is afgerond, maar Justitie wil nog een onderzoek naar vingerafdrukken op de steekwapens.



Spijt

Ook vroeg justitie gisteren opnieuw toestemming aan Danny om inzage te krijgen in zijn medisch dossier bij zijn huisarts. De Dordtenaar weigert dat.

De 43-jarige verdachte zei veel berouw te hebben. ,,Het spijt me heel erg,'' zei hij aan het einde van de regiezitting tegen de rechtbank. ,,Het is verschrikkelijk wat er is gebeurd.''



Advocaat M. Jansen kon gisteren nog niets over de achtergronden duiden, maar hij erkent dat er veel sympathie is voor zijn cliënt. ,,Werkelijk iedereen staat achter hem. Ik hoor vanuit zijn omgeving alleen maar ondersteunende reacties. Over de hele linie. Er is een heel brede steun voor zijn persoon.''



De zitting gaat over drie maanden verder.