Wasmachineschroot bungelt boven A15, weg weer vrij rond 13.00

Logboek van Sara Foltering bij de vakantiekapper

9:04 Sara, de bijna 2 jaar oude dochter van Emine en Bram Verbrugge, heeft de zeldzame spierziekte MDC1A waarvoor geen behandeling bestaat. Vader Bram doet verslag. Vandaag deel 13: Emine, Bram en Sara vieren vakantie in een all inclusive hotel. Uitrusten was nodig na twee jaar vol zorgen en dankzij de gastvrijheid in het Turkse hotel lukt dat goed.