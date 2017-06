Wetenschapper wil kinderen onderzoeken rond DuPont en Chemours

LivetweetWetenschapper Marijke de Cock van de Vrije Universiteit in Amsterdam heeft zojuist in het Provinciehuis in Den Haag voor de Statenleden gepleit voor een groot bevolkingsonderzoek onder kinderen rond de fabrieken DuPont en Chemours in Dordrecht.