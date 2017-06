Zorgen bij vrienden en familie om vermiste Zoewé (21) uit Zwijndrecht

UpdateDe Zwijndrechtse Zoewé Rozenblad (21) is sinds dinsdagmorgen vermist. Haar familie maakt zich grote zorgen. Zus Dewi verspreidde aan het begin van dinsdagavond een bericht via Facebook met de oproep naar haar uit te kijken.

Het is volstrekt onduidelijk waar Zoewé is. De Zwijndrechtse reageert niet op berichten die naar haar telefoon worden gestuurd.

,,Dat is zeer ongewoon’’, zegt woordvoerder Desi Beans die namens de familie het woord voert. ,,Zij laat het normaal gesproken altijd weten als er iets verandert in haar schema door een whatsappberichtje of een telefoontje. Dat is nu niet gebeurd. Daarom is iedereen heel erg bezorgd.’’ Ook haar vrienden zeggen geen idee te hebben waar zij is.

De vrijgezelle Zoewé had voor zover bekend geen ruzie of onenigheid met iemand in haar omgeving. ,,Ook heeft zij geen verleden van weglopen. Zoewé is een heel normale meid. Daarom is dit zo vreemd.’’

De familie probeert met oproepen op sociale media en verzoek om die zoveel mogelijk te delen zoveel mogelijk aandacht voor haar vermissing te bereiken, maar dat heeft tot nu toe nog niets opgeleverd.

Volgens een vriendin van Zoewé was zij dinsdagochtend met haar fiets naar station Zwijndrecht gegaan, op weg naar haar stage bij marketingbureau Doctor Wooow in Rotterdam. Dat was rond 8 uur. Daar is zij niet gearriveerd. Niet bekend is of zij überhaupt de trein heeft gepakt en zo ja, in welke richting. ,,We weten helaas eigenlijk helemaal niets’’, zegt Beans.

Zoewé heeft mogelijk de sprinter van 8.00 uur naar Rotterdam gepakt. Ze droeg een spijkerbroek en zwarte schoenen. De Zwijndrechtse heeft een slank postuur en is ongeveer 1,65 meter lang.